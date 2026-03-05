Gulyás Gergely: Magyar Péter Brüsszel és Kijev szerelemgyereke

kormányinfó;

2026-03-05 10:51:00 CET

A kormánypárti Hír TV azt az orbáni állítást feszegette, hogy a Tisza Párt pénzt kap Ukrajnától. A miniszter válasza szerint van egy január eleji titkosított dokumentum, a parlament nemzetbiztonsági bizottsága tájékoztatást kapott erről, de egyéb érdemi információt nem közölt róla.

A Védelmi Tanács a múlt héten tárgyalt az energetikai létesítmények védelméről. A Tisza Párt elnöke falaz az ukrán blokádnak – erre jutott a csatorna riportere azzal kapcsolatban, hogy nem ítélte el, hogy az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket (mint ismert, a szállítás egy orosz támadás nyomán állt le január 27-én - a szerk.). Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev szerelemgyereke.

Ruszin-Szendi Romulusz össze-vissza beszél, a háborúval kapcsolatban is, ez nem sok jót jelent - mondta a tárcavezető.

A Hír TV riporter „egyre erősödő tiszás agressziót” is vizionált, azzal kapcsolatban, hogy egyesek megrongáltak több fideszes plakátot. A választási kampányban tekintettel kell lenni az egyet nem értő véleményekre is, az agresszív fellépések büntetőeljárást vonnak maguk után - jelezte Gulyás Gergely.