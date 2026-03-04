Orbán Viktor: Nem voltam kellően meggyőző, Donald Trump most úgy gondol magára, mint aki felszámol egy háborút

interjú;Orbán Viktor;Donald Trump;Rónai Egon;háború Iránban;

2026-03-04 15:33:00 CET

A parlamenti választás előtt 39 nappal Orbán Viktor megint Rónai Egonnak ad interjút az ATV Mérleg című műsorában. Vlagyimir Putyintól megkérdezte, megvan-e Magyarország kőolaja, amire azt a választ kapta, hogy igen, de a tranzitról már Volodimir Zelenszkijt kérdezze.

A műsorvezető először az iráni háborúról kérdezte a miniszterelnököt. Információk szerint csaknem tízezer magyar rekedt külföldön, Jordániából elkezdődtek a visszatérésük, arra a kérdésre, hogy más országokból haza tudjuk-e hozni őket, Orbán Viktor azt mondta: az Öböl-országokból kifejezetten nehéz ez, nem szeretnének úgy kimenteni senkit, hogy közben áldozatául válik valamilyen terrorista akciónak, és lelövik a gépet, amin ül. Mindenkit türelemre és nyugalomra kér, amint lehet, kimentik őket.

Donald Trump idáig arra volt büszke, hogy az ő elnöksége alatt az Egyesült Államok nem indított háborút, Orbán Viktor korábban a béke elnökének nevezte. Arra, hogy a venezuelai beavatkozás és az iráni háború fényében még most is neki adná-e a Nobel-békedíjat, a magyar miniszterelnök azt mondta: az ő koncepciója más, azt értette meg, hogy Donald Trump fejében „Irán a mostani légicsapásokat megelőzően is háborús gócpontnak minősül”, a perzsa ország támogatja azokat a terrorszervezeteket, amelyek a Közel-Keleten rendkívül szenvedést okoznak, az amerikai elnök nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem mint aki felszámol egy háborús gócpontot. Hozzátette, az ő igénye a Nobel-békedíjra állandó. Akkor fog változni a véleménye, ha a helyzet rosszabb lesz, mint volt. Azt is elmondta, hogy ő legutóbb elmondta Donald Trumppal a véleményét az iráni helyzetről, és „úgy látja, hogy nem volt kellően meggyőző”, de kérte Donald Trumpot, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni, és ha lehet, egyezzen meg. Elmondása szerint az Irán elleni izraeli-amerikai támadás elindításáról Magyarország semmilyen előzetes tájékoztatást nem kapott. Magyar közreműködést állítása szerint nem kértek az izraeli-amerikai hadműveletekben.

Ami a Barátság kőolajvezetéket illeti, Orbán Viktor az elmondása szerint Vlagyimir Putyintól megkérdezte, megvan-e Magyarország kőolaja, amire azt a választ kapta, hogy igen, de a tranzitról már Volodimir Zelenszkijt faggassa. Az orosz-ukrán háború állásáról azt mondta, mindenki úgy tudja, hogy Oroszország áll nyerésre. Szó volt az orosz hadifogságban lévő kárpátaljai hadifoglyokról is, illetve arról, hogy az iráni helyzet okozhat-e menekültválságot.

Arra a kérdésre, miért nem kérdezte meg Vlagyimir Putyintól, hogy abba akarja-e hagyni az Ukrajna elleni háborút, azt mondta, ezt a kérdést nem így szokta feltenni neki. – Nem akarom meggyőzni arról, hogy föladjon háborús célokat, ehhez az én meggyőző erőm kevés – fogalmazott, majd elmondta, hogy ő mindig tűzszünetre tesz javaslatot, amit az orosz elnök rendre elutasít, arra hivatkozva, hogy az ukrán fél ezt a pozíciói megerősítésére használná fel, szerinte Vlagyimir Putyin a békében érdekelt.

Ez a második alkalom, hogy Orbán Viktor leült egy beszélgetésre Rónai Egonnal a Mérlegben. Igazán kemény kérdéseket az első alkalommal nem kapott, Rónai Egon eleve azzal kezdte, hogy az elmúlt 15 évről nem akarja kérdezni a magyar miniszterelnököt.