Nem tudni, hány magyar van Iránban

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 11:00:00 CET

A nemzetközi környezet annyiban veszélyezteti a rezsicsökkentést, hogy el akarnak vágni bennünket az orosz kőolajtól és földgáztól - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, az oroszországi beszerzésből származó árelőny - vagyis hogy az orosz kőolajat és földgázt olcsóbban lehet megvásárolni - jelenleg a rezsicsökkentés finanszírozását szolgálja. Ha azonban megszűnne ez a beszerzési lehetőség, a kormány szerint a rezsicsökkentést nem lehetne fenntartani, vagy legalábbis azok a források esnének ki, amelyekből ma finanszírozzák.

Az Erbílben állomásozó magyar katonákkal kapcsolatban azt mondta, hogy folyamatosan vizsgálják a biztonsági helyzetet, és a magyar katonák jelenleg jól vannak az erbíli katonai bázison. Hozzátette: ha a biztonsági helyzet romlana, és ez az erbíli bázist is érintené, akkor a lehetséges lépések között ez is szerepelhet, de jelenleg még nem tartanak itt. Egy ilyen veszélyes térségi helyzetben minden opciót nyitva kell tartani, mert teljes biztonságról különösen katonai támaszpontok esetében nem lehet beszélni. A miniszter szerint ugyanakkor mindent megtesznek a lehető legnagyobb biztonság érdekében, ahogyan az amerikaiak és az irakiak is közreműködnek ebben.

Azzal kapcsolatban pedig nem tudott konkrét számot mondani, hány magyar állampolgár van Iránban.