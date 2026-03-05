Folyamatosan támadják a magyar katonák iraki állomáshelyét, a Honvédelmi Minisztérium szerint senki nem sebesült meg

Irak;támadás;Honvédelmi Minisztérium;magyar katonák;háború Iránban;

2026-03-05 07:12:00 CET

A Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah likvidálását akarja megtorolni a támadással az amerikai támaszpont ellen, ahol magyar katonák is szolgálatot teljesítenek.

Az első vasárnapi bejelentés óta sem tud sebesült magyar katonáról Irakban a Honvédelmi Minisztérium (HM) . A tárcát azután kérdeztük erről, hogy a magyar katonák állomáshelyéül szolgáló észak-kurdisztáni Erbil városát vasárnap óta folyamatosan támadja a Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia Irán legfőbb vallási vezetőe, Ali Hamenei ajatollah likvidálása miatt.

Vasárnap elsőként az erbili nemzetközi repülőtéren lévő amerikai katonai bázist, illetve az ottani amerikai konzulátust érte támadás. A drónok – a hírek szerint – egy amerikai lőszerraktárat is eltaláltak, aminek következtében igen komoly tűz keletkezett a repülőtéri katonai bázison, ám szerencsére személyi sérülés nem történt. A HM akkor azt közölte, hogy nem volt magyar sérültje a síita milíciák támadásának.

Azóta az elmúlt napokban több újabb támadás történt, javarészt az erbili nemzetközi repülőtér ellen, ám ezek a robbanótöltetek már nem értek célba, az amerikai légvédelem Patriot rendszerei még a levegőben megsemmisítették a drónokat.

A helyi hatóságok szerint a síita milicisták összesen 70 drónt és rakétát lőttek ki Erbilre. A városban jelenleg több tucat magyar honvéd teljesít szolgálatot. A pontos szám nem ismert, ám az Országgyűlés által nemrég elfogadott határozat alapján tartósan legfeljebb 20 magyar honvéd állomásozhat Erbilben. A félévente, legközelebb nyár közepén esedékes váltási időszakban is egyszerre maximum 40 magyar katona lehet az Iszlám Állam elleni NATO-kontingens részeként Erbilben, ahol létesítményvédelmi, tanácsadási és támogatási feladatokat látnak el.