Gulyás Gergely szerint nem túlzás az ukrán elnök arcképével kiplakátolni az országot

A tárcavezető elismerte, Ukrajna megtámadott ország, és Magyarország a háború kezdete után segítséget nyújtott Ukrajnának egyedülálló humanitárius akcióval, a menekültek befogadásával, valamint azzal is, hogy az Európai Unió döntéseiben közreműködött minden olyan ügyben, amely nem érintett magyar létfontosságú érdeket.

Hozzátette: mindeközben Ukrajnában hosszabb ideje korlátozzák a magyar nemzetiség alapvető jogait, és Volodimir Zelenszkij elnök és adminisztrációja ezen nem változtatott. A miniszter szerint az is probléma, hogy a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök elzáratta, az újraindítását pedig nem engedi. Megjegyezte, Zelenszkij nyíltan beszél arról is, milyen változást tartana kívánatosnak a magyar belpolitikában, ezért nem tartja túlzásnak a kihelyezett plakátokat. 

