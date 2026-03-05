Gulyás Gergely szerint nem túlzás az ukrán elnök arcképével kiplakátolni az országot

Gulyás Gergely;kormányinfó;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-05 11:13:00 CET

Gulyás Gergely nem tartja túlzásnak a Volodimir Zelenszkijt ábrázoló plakátokat.

A tárcavezető elismerte, Ukrajna megtámadott ország, és Magyarország a háború kezdete után segítséget nyújtott Ukrajnának egyedülálló humanitárius akcióval, a menekültek befogadásával, valamint azzal is, hogy az Európai Unió döntéseiben közreműködött minden olyan ügyben, amely nem érintett magyar létfontosságú érdeket.

Hozzátette: mindeközben Ukrajnában hosszabb ideje korlátozzák a magyar nemzetiség alapvető jogait, és Volodimir Zelenszkij elnök és adminisztrációja ezen nem változtatott. A miniszter szerint az is probléma, hogy a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök elzáratta, az újraindítását pedig nem engedi. Megjegyezte, Zelenszkij nyíltan beszél arról is, milyen változást tartana kívánatosnak a magyar belpolitikában, ezért nem tartja túlzásnak a kihelyezett plakátokat.