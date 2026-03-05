Ha nem érkezik uniós hitel, akkor máshonnan kell hitelt felvenni a fegyvervásárláshoz

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-03-05 11:38:00 CET

Az Európai Bizottságnak legkésőbb két héttel ezelőtt kellett volna döntenie a SAFE-pénzekről - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely feltételezése szerint, mivel Magyarország blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, az Európai Bizottság a 90 milliárd eurós konstrukciót a jogszabályokat megsértve, illetve azok betűjével és szellemével egyaránt ellentétesen összekötheti ezzel. Kiemelte: ez nem titkos információ, hanem a brüsszeli működésről alkotott véleményéből és a józan észből következő álláspont.

Hozzátette, hogy hitelről van szó, amelyet máshonnan is fel lehet venni: kamatszempontból ugyan kedvező az uniós forrás, de az európai hadiiparnak is érdeke, miközben NATO-tagként Magyarország NATO-kompatibilis fegyverek vásárlására kötelezett. Ha nem érkezik európai uniós hitel a szükséges fejlesztésekre, akkor olyan országtól kell vásárolni, amely kedvező hitelt ad, és ez nem feltétlenül francia vagy német hadiipari terméket jelenthet, hanem amerikai vagy török eszközöket is - fűzte hozzá.