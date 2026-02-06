Ez sem lesz sima ügy, az Orbán-kormány a 17,4 milliárd eurós védelmi pénz miatt is kaphat még kínos kérdéseket

Két testület, az Európai Tanács és az Európai Bizottság külön-külön is akadályokat állíthat a magyar védelmi hitel elé a következő időszakban, miközben egyes tagállamok hamarosan hozzá is férhetnek ahhoz az uniós pénzhez.
Az Európai Unió SAFE program néven 150 milliárd euró hitelt vesz fel a pénzpiacokról, amit a 19 igénylő tagállam között osztanak szét. A hitel célja a védelem fejlesztése, különösen az országok közös beszerzései által. Többek között a légvédelem, rakéták és drónok vásárlását támogatná így az EU, az országok által fölvett hitelekhez képest sokkal olcsóbban.
Magyarország eredeti igényei alapján az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurót juttatna hazánknak, a magyar kormány november végén végül egy olyan tervet nyújtott be, ami alapján ez az összeg még ennél is több, 17,4 milliárd eurót tenne ki.Az EB az irányítási, ellenőrzési és közbeszerzési szabályokat vizsgálja, csak azután dönt, megkaphatja-e az Orbán-kormány a 17,4 milliárd eurós védelmi hitelt
Az Európai Bizottság azt ígérte, a terveket a lehető leghamarabb értékeli, 16 EU-tagország tervét már jóvá is hagyta.A menetrend szerint a tagállamokat tömörítő Tanácsnak négy héttel az EB zöld jelzése után kell rábólintani a tervre.
Információink szerint jövő héten a nyolc ország el is jut erre a pontra. Ezek az országok projektjei az EB szerint könnyen elbírálhatóak voltak.
Ha ez is megtörtént, akkor a Bizottság megköti a hitelszerződést az igénylő tagállammal.
Nyolc másik tagállamnál is nem sokkal később révbe érhet a folyamat, így már csak a francia, a cseh és a magyar tervről nem mondott véleményt a Bizottság. Információnk szerint itt az összegekről és az egyes támogatandó projektekről is vannak kérdések. Az Európai Bizottság szóvivője csak annyit ismert el a Népszava kérdésére, hogy folynak tárgyalások a kormányok és a testület között.Nem célja az EB-nek, hogy az Orbán-kormány által igényelt 17,4 milliárd eurót azonnal odaítéljék a védelmi fejlesztésekre szánt uniós hitelből
A hét elején a Válasz Online azt írta, információik szerint a tagállamok húzhatják el a döntést, úgy, hogy az Orbán-kormány tervét ne hagyják jóvá a 2026. április 12-i magyarországi parlamenti választásig, így a 15 százalékos előfinanszírozás se érkezzen hozzánk.
Egy brüsszeli forrásból a Népszava úgy értesült,
hogy az Európai Bizottság akár még az ő előzetes jóváhagyásuk előtt is bemutathatja a terveket a tagállamokat képviselő munkacsoportban.
Az EB nem kívánta kommentálni az értesülést.
A tagállamok konkrétabb akadályokat is gördíthetnének a magyar kormány elé, ugyanis a SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget adna arra, hogy a jogállamisággal kapcsolatos feltételekhez kössék a terv elfogadását, megakadályozva a szerződést. Ha a tagállamok között nem is lenne meg a minősített többség ilyen feltételek megszabásához és zöld utat adnának a magyar tervnek, akkor a labda visszakerül az Európai Bizottsághoz.„Magyarország megértette a fenyegetést” – 16,2 milliárd eurós hitelt kért és kaphat az EU-tól fegyverkezésre a békepárti Orbán-kormány
Itt a hitelszerződés megkötése az Európai Bizottság másik főigazgatóságához tartozik. Vagyis, ha a védelmi elvárások szempontjából rendben is vannak a projektek, akkor még csatlakozhat a Bizottságnak az a része, amely a pénzek megfelelő elköltéséért felel. Piotr Serafin költségvetésért felelős biztos korábban utalt is erre az Európai Parlamentben, bár hivatalosan ők még nem csatlakoztak be a folyamatba, kiemelte, a magyar közbeszerzési szabályokat, igazgatási és ellenőrzési szabályokat is elemezni fogják, mielőtt érkezhetne a pénz.