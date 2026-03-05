Bedő Dávid úgy tudja, nyomozás folyik ellenük, amiért tavaly füstgyertyákat gyújtottak a parlamentben

nyomozás;Momentum Mozgalom;Bedő Dávid;füstgyertya;

2026-03-05 21:20:00 CET

Információi szerint valószínűleg foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés miatt.

Nyomozás folyik ellenem és más képviselők ellen, mert ki mertünk állni a hatalom ellen – közölte Bedő Dávid, a Momentum képviselője a Facebook-oldalán.

Az ellenzéki politikus bejegyzésében felidézte, tavaly a parlamentben füstgyertyákat gyújtottak Lőcsei Lajossal és Hadházy Ákossal, hogy így tiltakozzanak a Pride betiltását lehetővé tevő, a gyülekezési jogot korlátozó törvénymódosítás elfogadása ellen.

„A nemzet házmestere, Kövér László fideszes házelnök már akkor megfenyegetett, hogy feljelent a kiállásomért. Most kiderült, ez tényleg megtörtént” – írta Bedő Dávid. Hozzátette,

nem hivatalos forrásból értesült arról, hogy nyomoznak ellenük, hanem onnan, hogy Kunhalmi Ágnest ugyanebben az ügyben csütörtökön tanúként hallgatta ki a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.

Úgy tudja, valószínűleg „foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés” miatt folyik a nyomozás ellenük, aminek a büntetési tétele akár 3 év szabadságvesztés is lehet. „Azért, mert képviselőként a magyar emberek jogáért kiállva egy játékboltban kapható füstgyertyát tartottunk fel a parlament épületében” – jegyezte meg a képviselő.