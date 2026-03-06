Kiutasítják Magyarországról a pénzmosás gyanúja miatt előállított ukránokat

kiutasítás;NAV;ukránok;Kormányzati Tájékoztatási központ;

2026-03-06 12:28:00 CET

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”.

Kiutasítják pénteken azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban - derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből.

A KTK azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere”. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről - közölték.

Előzőleg lapunk is megírta, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban az ügyben, amelyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő. A történtekről először az ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást. Andrij Szibiha szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Közölte, mindannyian az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottjai, akik két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.