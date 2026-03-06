Pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a NAV abban az ügyben, amelyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő

készpénz;Ukrajna;arany;pénzmosás;elfogás;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;

2026-03-06 10:59:00 CET

Negyvenmillió dollár készpénzzel és kilenc kilogramm arannyal kapcsolták le az ukrán pénzszállítót.

Pénzmosás bűncselekményének gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban az ügyben, amelyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő - közölte a szervezet egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában.

Mint korábban hírt adtunk róla, a történtekről először az ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást. Andrij Szibiha szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Közölte, mindannyian az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottjai, akik két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt van egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok is. Emellett megállítottak két páncélozott pénzszállító autót, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az adóhatóság hangsúlyozta, a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével végzi.

Külön kitérnek arra is, hogy az eljárás megkezdésekor azonnal értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.