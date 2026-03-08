Heti abszurd: A szegényházmester szánalma és más cukiságok

Heti abszurd;

2026-03-08 10:15:00 CET

„Régtől fogva meg van ásva az újságírásnak mint szakmának a sírja. És amióta az úgynevezett közösségi média – vagy social media, hogy ez így jobban leírja az egésznek a borzalmát –, létezik, azóta nem is könnyű újságírónak lenni. Bizonyos értelemben együttérzek önökkel, mert az a fajta politikai kommunikáció, amely, kikerülve az úgynevezett sajtót, zajlik a közösségi médiában, az tulajdonképpen az önök munkáját szükségtelenné is teszi. És úgy tudom, hogy a Tisza Párt elnöke már ezt felismerve úgy is bánik önökkel, mint hogy az önök munkája felesleges. Némi szánalom vagy együttérzés is volt az én gesztusomban önök iránt, hogy most szóba álltam önökkel” – osztotta meg a Telex riporterével Kövér László egy ritka pillanatban, amikor egy lakossági fórum után válaszolni méltóztatott az onnan kizárt független (ha már a jelzőt megkérdőjelezte, s ezért részére pontosítani kellett), nem kormánypárti újságírónak.

Egy perc néma csenddel adózva az előtt, mekkora nagylelkű szánalom ez a házelnöktől, ezzel szemben mennyire kisstílű genyóság, hogy a helyi fideszesek még az ajtót is elállták, csak nehogy bejusson a mikrofonos ember,

itt kell megjegyeznünk, hogy Kövér László harcostársai már jó előre megásták a sírját a szakmánknak. Azzal, hogy kritikátlan propagandistákkal töltötték fel az úgynevezett sajtójukat, majd a social médiára szabadított trolljaikkal az ő munkájukat is feleslegessé tették, és most itt ülünk egy nagy halom haszontalan gépíróval egy kupacba sorolva, várva a feltétel nélküli alapjövedelemre, amikor is mindenki nézhet hobbik után, mert az AI majd dolgozik mindannyiunk helyett.

De feleslegessé tették a katonák, majd a komplett hírszerzés munkáját is, miután kampánydíszletként kivezényeltek egységeket a kritikus ipari infrastruktúrák védelmére, mintha ezeket manapság még földharcban lehetne-kellene megvédeni – legfeljebb a hajléktalanoktól, akik közül egy, dobozos sörrel a kezében, betévedt nem is túl régen a százhalombattai finomítóba, ami aztán egy hónapra rá kigyulladt, erős a gyanú, hogy szabotázs se kellett –, mire a honvédelmi díszminiszter kiposztolta a paksi atomerőmű sosem látott belső tereit, a nemzetközi hekkerek örömére.

A minisztérium állítja, hogy nem volt benne érzékeny adat, de ha ekkora balfék lenne a főnökünk, mi is ezzel próbálnánk menteni a hülyeségét.

Orbán Viktor meg ki tudja, honnan beszerzett műholdfelvételeket nézet velünk – elő a temus olvasószemüvegekkel! –, hogy saját röntgenszemünkkel lássuk, hogy a Barátság kőolajvezeték – miként Gulyás Gergely fogalmazott a kormányinfón – „jobb állapotban van, mint valaha”. Noha kicsit lebombázták az oroszok, de csak hogy az ukránok aztán energia­blokád alá vonhassanak minket, hogy Brüsszel elküldhesse nekik a mi pénzünket, amiből Magyar Péter megnyerheti idehaza a választásokat.

Érdekes világkép, melyben valóban minden mindennel összeér, mint az Epstein-aktákban a globális politikai, gazdasági, tech-tudományos, és még a spiri guru-elit is. Hiszen Deepak Choprától Elon Muskon át Noam Chomskyig ki ne akart volna egy kiskorú megrontásáért jogerősen elítélt rejtélyes milliárdos és feltételezett nemzetközi kémmel együtt bulizni a karibi szigetén?

Itthon még csak nem is kellett magángépre ülni senkinek, hogy a konspiráció működjön. Az RTL Házon kívül műsorának új, Babák című dokumentumfilmjében szintén elhangzanak vezető politikusok nevei, és bár a Kormányzati Tájékoztatási Központ iparkodott gyorsan cáfolni a személyes kapcsolatot, a rendszerszintű gyerekbántalmazás és kizsákmányolás puszta eltűrése is épp elég bűnrészesség. Itt jegyeznénk meg Kövér Lászlónak, hogy vannak még újságírók, akiknek a munkája nem felesleges, hiába kattogja Fülöp Attila államtitkár, hogy az RTL hazudik, alapos munkát raktak össze. Csak pont ezt nem volt jó ötlet előfizetéses felületre tenni, mert teljes mértékben közérdekű és a nagy nyilvánosságra tartozik, de ez nyilván nem az újságírók egyéni döntése.

Még egy kicsit az úgynevezett sajtónál maradva, a Kúria a héten eltiltotta az MTVA-t attól, hogy az általuk kezelt Facebook-oldalakat fideszes kampányhíradóként működtessék tovább, tekintettel a választási törvényben foglalt esélyegyenlőség elvére. „De sikerült?” – kérdezhetjük, élve a gyanúperrel. Nos, megnéztük: azóta a Hirado.hu, illetve Kossuth rádió Facebook-oldalára (a kettő ugyanaz, csak más színekkel posztol) az eddig 99 százalékban fideszeseket tartalmazó fotók, videók helyett lényegesen több Tiszához kapcsolódó tartalmat tesznek ki –

már-már annyit, ahányszor Schobert Norbi retteg a háborútól, Muri Enikő pedig felháborodik azon, hogy az ukránok az olajvezeték elzárásával akarnak beavatkozni a magyar választásokba.

Hozunk is példákat: „Több mint négymillió eurót kasszírozhatott a Barátság vezeték elzárásán és a globális olajválságon a Tisza-lista ötödikje” (Kapitány István képével), és „A Tisza kész önként és dalolva lemondani az orosz olajról és energiáról – még akkor is, ha ez tönkretenné a magyar családokat és vállalkozásokat” (idézet Hídvéghi Balázstól). Miután ez még így sem több, mint ahány videót közzétettek a Nyíregyházi Állatparkban született tevecsikóról, illetve egy török macskatenyészet icike-picike, mégis cukisággal teli kiscicáiról, már nem tudjuk, sírjunk-e vagy nevessünk.