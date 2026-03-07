Mennyiségi korlátozást vezettek be egy Tolna megyei benzinkúton

gázolaj;benzinár;tankolás;benzinkút;üzemanyagár;

2026-03-07 12:20:00 CET

A kialakult helyzetre való tekintettel az őcsényi benzinkútnál 30 liternél több benzint és gázolajat nem lehet vásárolni.

Mennyiségi korlátozást vezettek be az őcsényi benzinkúton, naponta 30 liternél több benzint és gázolajat nem lehet vásárolni – írja a teol.hu.

A Tolna vármegyei hírportál beszámolója szerint a benzinkutat üzemeltető vállalkozó ki is tett egy táblát, amelyen felhívja az oda betérő járművezetők figyelmét, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel szükségessé vált a mennyiségi korlátozás, így naponta egy járműbe csak 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.

A lap felkeresett több benzinkutat is a környéken, de nem talált másikat, ahol szintén mennyiségi korlátozást vezettek volna be. Azt viszont több helyen is megerősítették, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan szükség lesz arra, hogy maximálják az egyszeri tankolás mennyiségét.

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök már arról beszél, hogy az ukránok „megtámadták” Magyarországot, a benzin ára pedig akár ezer forint is lehet az orosz kőolaj nélkül. Mindeközben a Közel-Keleten újabb háború robbant ki, Izrael az Egyesült Államokkal közösen támadta Iránt, ami tovább növeli az energiapiaci bizonytalanságot. Az utca emberét arról is kérdeztük a héten, reális következménynek tartják-e, hogy elszállnak az üzemanyagárak.