Magyar Péter: A bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a választást

Orbán Viktor;orosz katonai hírszerzés;GRU;orosz befolyás;orosz beavatkozás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-07 11:53:00 CET

Több helyről származó információ szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) emberei már hetek óta megérkeztek Budapestre, azzal a céllal és küldetéssel, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét – írta a Tisza Párt elnöke, miután előzőleg a VSquare nemzetközi oknyomozó portál is így értesült.

„Több helyről származó információ szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) emberei már hetek óta megérkeztek Budapestre, azzal a céllal és küldetéssel, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét. Ugyanezt tették korábban Moldáviában” – közölte Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán.

Mint megírtuk, a VSquare a minap arról számolt be, hogy már hetek óta Budapesten vannak azok az oroszok, akiket a Putyin-rezsim küldött a parlamenti választás befolyásolására. A nemzetközi oknyomozó portál úgy tudja, az orosz katonai hírszerzés (GRU) három tagjáról az Egyesült Államok bizalmas információkat is megosztott szövetségeseivel, és a befolyásolási feladattal azt a Szergej Kirijenkót – Vlagyimir Putyin első kabinetfőnök-helyettesét és a Roszatom egykori vezetőjét – bízták meg, aki nemrég a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is vezényelte, és akinek magyar csapata egy közép-európai nemzetbiztonsági forrás szerint aktív kapcsolatban áll az Orbán-kormányhoz köthető kampányszereplőkkel. A VSquare információ szerint a háromfős katonai hírszerzési csapat diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel jöhetett Budapestre, vagyis diplomáciai védelem alatt működhetnek.

Magyar Páter szerint Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba, a Tisza Párt elnöke követeli magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását. „Egészen példátlan, hogy a bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a magyar választást.

Felszólítom Orbán Viktort, hogy haladéktalanul állítsa le az akciót, és utasítsák ki Magyarországról a diplomáciai fedésben ideérkező orosz titkosszolgákat!”

– üzente a kormányfőnek.

Magyar Péter továbbá követeli a Nemzetbiztonsági Bizottság azonnali összehívását és tájékoztatását az ügyben. „És mint a leendő kormány vezetője azonnali tájékoztatást kérek arról, hogy a szövetséges országok szolgálataitól a magyar kormány milyen információkat kapott az orosz beavatkozásról, és hogy eddig miért nem lépett fel a példátlan orosz akció kapcsán” – írta.

Az ellenzéki párt elnöke szerint Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely semmilyen keletről érkező fenyegetésnek nem teszi ki a hazánkat, „jöjjön az akár Putyintól, akár Zelenszkijtől”. Úgy látja, a nemzeti érdek az, hogy Magyarország stabil, kiszámítható és szövetségesei által is megbízhatónak tartott partner maradjon. Hozzátette: „Hazánk biztonságát és szuverenitását ezek a szövetségi rendszerek és a felelős, kiszámítható külpolitika erősítik. Orbán Viktor kétségbeesett akciói gyengítik. 1956 hetvenedik évfordulóját ünnepeljük idén. A magyarok nem fogják tétlenül nézni, hogy Orbán Viktor ránk hívja az oroszokat.”