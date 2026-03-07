Rekordot döntött egy magyar férfi, 131 körözést adtak ki ellene

BRFK;rekord;pénzbírság;körözés;

Nem fizetett be 12 millió forintnyi pénzbírságot, 1822 napot kell büntetés-végrehajtási intézetben töltenie.

Valószínűleg több szempontból is rekordot döntött az a férfi, akit a rendőrök igazoltattak Budapest XVIII. kerületében: az illetővel szemben nem kevesebb mint 131 körözés volt érvényben – írta szombat este a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán.

A rendőrség beszámolója szerint március 3-ára virradó éjszaka az Üllői úton, egy parkolóban intézkedtek a járőrök B. Attilával szemben a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jelzése alapján.

Amikor az intézkedés során lekérdezték az adatait, a rendőrök nem akartak hinni a szemüknek. Elsőre még az is megfordulhatott a fejükben, hogy a rendszer tréfálta meg őket. Hamar kiderült azonban, hogy ez nem vicc.

A BRFK posztjában fel is sorolta a rekordokat:

131 körözés – ebből 5 tartózkodási hely megállapítása miatt, 126 pedig pénzbírság be nem fizetése miatt;

12 millió forintnyi pénzbírság;

1822 nap elzárás – a be nem fizetett bírságok miatt, a férfinak ennyit kell büntetés-végrehajtási intézetben töltenie.

Elfogását követően a XVIII. kerületi rendőrök B. Attilát büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, hogy megkezdje az elzárás letöltését.