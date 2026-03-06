Nem fogyasztott drogot halála előtt Egressy Mátyás

nyomozás;Duna;Lánchíd;eltűnés;

2026-03-06 15:50:00 CET

Kizárták az idegenkezűséget, azt pedig sosem fogjuk megtudni, miért zuhant bele a Dunába.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat eredménye pedig kimondta, hogy Egressy Mátyás szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag - közölte egy pénteki közleményében a rendőrség.

Bár a tájékoztatás nem nevezi meg, de egyértelműen és jól azonosíthatóan arról az Egressy Mátyásról van szó, akit 2026. január 17-én nagy erőkkel kezdtek el keresni. A rendőrök feltérképezték, hogy a fiatal kikkel és hol volt a buli előtt, illetve merre járt, miután távozott a szórakozóhelyről. Tanúkat hallgattak ki, mobiltelefon-adatokat, valamint térfigyelő- és biztonsági kamerák felvételeit elemezték. Másodpercről-másodpercre megvizsgálták a szórakozóhely belső felvételeit is: kikkel szórakozott, mikor és mit fogyasztott. Azt is megállapították, hogy a fiatal egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát. Mivel az eljárás adatai arra utaltak, hogy Egressy Mátyás a Lánchídról a Dunába zuhant, ezért szonáros hajók is napok óta kutattak utána. A fiatal holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hangsúlyozta, a hatósági eljárás minden lehetséges nyomot ellenőriztek, még a szóbeszédeket is. Semmi sem támasztotta alá, hogy a fiú kábítószert fogyasztott volna - akár önszántából, akár tudtán kívül. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal külső kényszer nélkül került a Dunába, és a tragédia pontos indítékát is magával vitte a jeges folyóba.



Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.