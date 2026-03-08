robbanás;Egyesült Államok;Norvégia;nagykövetség;Oslo;

2026-03-08 08:41:00 CET

Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt, mely a konzuli részleg bejáratát érintette.

Robbanás volt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél szombatról vasárnapra virradó éjjel, az esetnek nincsenek áldozatai – közölte a norvég rendőrség.

A detonáció 1 órakor körül történt – derült ki a tájékoztatásból, amely szerint a robbanás okáról egyelőre nincs információjuk a hatóságoknak.

Michael Dellemyr rendőrségi műveleti parancsnok az állami NRK televíziónak elmondta, hogy a robbanás a nagykövetség konzuli részlegének bejáratát érintette.

– A kár jellegéről, a robbanás okáról és más részletekről nem nyilatkozunk, csak annyit mondhatunk, hogy robbanás történt

– tette hozzá, megjegyezve, „a nyomozás még csak most kezdődött”.

A rendőrség a környéken nem talált további robbanószerkezeteket.

– A helyszínen kutyák, drónok és helikopter segítségével nyomozást folytattak, egy vagy több lehetséges elkövető után kutatva

– közölte az oslói rendőrség.

A nagykövetség környékének nagy részét lezárták, és a rendőrség megállította a közelben közlekedő autókat.