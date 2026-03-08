Újabb politikai foglyokat engedtek szabadon Venezuelában

Legalább 17 politikai foglyot engedtek szabadon szombaton Venezuelában egy caracasi börtönből, több mint két héttel azután, hogy hatályba lépett az amnesztia törvény.
Az ellenzéki vezető, Omar Torres – aki a Zona 7 néven ismert rendőrségi börtönből szabadult foglyok egyike – elmondta, hogy az őr egyszerűen csak annyit mondott nekik:
„Öltözzenek fel, mindannyian elmehetnek”.
– Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, szerintem most nem az a helyzet, hogy bárkit is hibáztassunk, örülök, hogy szabad vagyok – nyilatkozta. A szabadon engedettek között van Fernando Orozco volt parlamenti képviselő és fia, Brayan Orozco is.
Más börtönök foglyaival ellentétben, akik ellen a vádakat ejtették,
a Zona 7 foglyait bizonyos korlátozások mellett engedték szabadon, és a teljes szabadságuk megszerzése érdekében még bíróság elé kell állniuk.
A Foro Penal nevű civil szervezet szerint mintegy ötszáz ember – köztük katonák és külföldiek – továbbra is politikai okokból vannak börtönben Venezuelában, ahol január eleje óta 621 embert engedtek szabadon, közülük százat az amnesztia alapján.
