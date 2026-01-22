Épségben hazaért az egyik magyar, akit egy venezuelai börtönből engedtek szabadon

Venezuela;hazaérkezés;magyar fogoly;

Bossányi Zsuzsannát tavaly tartóztatták le egy kutatóhajó legénységének tagjaként.

Hazaérkezett Magyarországra Bossányi Zsuzsanna, egyike annak a három magyar állampolgárnak, akiket Venezuelában tartott fogva a Maduro-rezsim.

A nő maga jelentkezett be a Facebookon: „Kedveseim, szerencsésen hazaèrkeztem. Itthon vagyok” - írta a Telex által észrevett bejegyzésében.

A nőt egy panamai felségjelzésű kutatóhajó nemzetközi legénységének tagjaként tartóztatták le annak idején. A hajónak 2025. június 12-én nyoma veszett, és csak később derült ki, hogy Bossányi Zsuzsanna egy venezuelai börtönbe került. Rajta kívül két másik magyar raboskodott az országban, szabadon engedésük azt követően vált lehetővé, hogy az Egyesült Államok megtámadta Venezuelát és elrabolta az ország diktátorát, Nicolas Madurót. A börtönök megnyitását a helyébe lépő új vezetés kezdte meg.