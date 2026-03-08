A nők és gyermekek védelmét szolgáló, béregyenlőséget is biztosító javaslatot mutatott be a DK

törvényjavaslat;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2026-03-08 10:15:00 CET

Dobrev Klára közölte, mielőtt nekilátnának a törvényjavaslat vitájának, az első dolguk az Isztambuli Egyezmény ratifikálása lesz.

A nők és gyermekek védelmét szolgáló, valamint a béregyenlőséget biztosító törvényjavaslatot mutatott be Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke.

A politikus a Facebook-oldalán közzétett videójában közölte, az előterjesztés két fő pillérre épül:

béregyenlőség erősítése, a DK törvényjavaslata a kormányváltás után meg fogja erősíteni a női munkavállalók jogait, biztosítja, hogy az esélyegyenlőség érvényesüljön minden munkahelyen, és elősegíti a vállalatok és az intézmények átlátható, igazságos bérezési rendszerét.

a nőket és gyermekeket érő erőszak visszaszorítása. Ez a rész több jogalkotási és szakpolitikai elemet tartalmaz, amelyek az áldozatok azonnali és hatékony védelmét szolgálják. A javaslat része például az automatikus távoltartási végzés bevezetése a kapcsolati erőszak áldozatainak azonnali védelméért, de az előterjesztés azt is egyértelművé teszi, hogy a szexuális cselekedet alapja az önkéntes, kényszertől mentes beleegyezés.

„Mi olyan országot akarunk építeni a kormányváltás után, ahol a nők és gyermekek védelme nem üres ígéret, hanem állami garancia. Ahol a bérek igazságosak, a munkakörülmények átláthatóak, és az erőszak minden formája büntetést von maga után” – hangsúlyozta Dobrev Klára. Videójában leszögezte: mielőtt nekilátnának a törvényjavaslat vitájának, az első dolguk az Isztambuli Egyezmény ratifikálása lesz.