Magyar Péter: Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország

Pécs;országjárás;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-08 09:29:00 CET

A Tisza Párt elnöke közölte, eddig soha nem látott gusztustalanságú kampány jön, és mindenkit arra kért, ne üljön fel semmilyen provokációnak.

– Ez talán egy utolsó utáni esély arra, hogy egy valóban szabad, független és szuverén Magyarországon éljünk – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szombat este Pécsen. Hozzátette, látszik, hogy ez a hatalom bármire képes, „meg annak az ellenkezőjére és a duplájára is”. Szerinte a következő 36 napban eddig soha nem látott gusztustalanságú kampány jön. Mindenkitől azt kérte, ne üljön fel semmilyen provokációnak, illetve ne dőljön be az orosz trükköknek, hogy Magyar Péterek, Tisza Péterek indulnak szerte az országban. – Az eredeti az itt áll, ezek szerint a Fidesz már hamisítja is, nem csak képregényt ír – jegyezte meg.

Magyar Péter közölte, „ma Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc, ma Orbán Viktor az új Kádár János”.

– És tudjuk, mi lett a vége annak a hatalomnak. Utoljára Kádár János tette azt, amit most Orbán Viktor. 1956-ban Kádár János behívta az oroszokat. És most több forrásból származó információ szerint a GRU – az orosz katonai titkosszolgálat – emberei diplomáciai fedésben, hetek óta itt tartózkodnak hazánkban, mostanában Budapesten. Azzal a küldetéssel érkeztek, hogy befolyásolják a magyar választásokat. Nem fog sikerülni – jelentette ki. „Ruszkik haza!” – skandálta a tömeg. A Tisza Párt elnöke azt üzente: tudják, mire készülnek, és ez az ország nem a Döbrögik, a Rogán Antalok, a Deutsch Tamások, az Orbán Viktorok hazája.

– Mindenki legyen résen! És ha bármi történik, legyen akár egy hamis zászlós akció, akár egy kék-sárgára festett drón, tegye föl a kérdést, hogy ez kinek az érdeke

– jelentette ki. Hozzátette, „nem nekünk kell félni, nem mi rettegünk, nem mi raboltuk ki a nemzeti bankot, nem mi tettünk tönkre több ezer gyereket, nem mi tettük ezt a csodálatos hazát Európa legszegényebb és legkorruptabb országává, nem mi üldöztük el több százezer honfitársunkat, nem mi aláztuk meg a roma honfitársainkat, nem mi hagytuk cserben és aláztuk meg a külhoni magyarokat, nem mi neveztük szlováknak őket, nem mi építettük le Baranyát. Ők félnek, ők rettegnek, mi megyünk tovább”. Majd azt ígérte, a befizetett adót ők valóban arra fogják költeni, amire befizették – utakra, a MÁV fejlesztésre, kórházakra, a vállalkozók, a gazdák támogatására. A Tisza Párt elnöke megállapította, óriási elszalasztott lehetőségek vannak mögöttünk.

Magyar Péter közölte, el fogják indítani a magyar gazdaság felzárkózását, és

az első útja nem Moszkvába, hanem Varsóba vezet majd. A második Bécsbe, a harmadik pedig „a gonosz Brüsszelbe”, hogy hazahozza a nyolcezer milliárd forintot, ami jár.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország, a Tisza-kormány alatt

ha egy egészségügyi miniszter nem tudja végrehajtani az egészségügyi programot, le fog mondani,

ha egy oktatási miniszter nem tudja visszaadni a tanároknak az anyagi, társadalmi megbecsültségét, nem tudja elérni, hogy legyen Erasmus-ösztöndíj, nem tudja visszaadni az egyetemeket az országnak, le fog mondani,

nem egy nyugdíjas rendőr fog felelni az egészségügyért, az oktatásért, a gyermekvédelemért és a szociális szféráért.

– Minden forint, amit oktatásba és egészségügybe költünk, fektetünk, busásan megtérül – szögezte le.