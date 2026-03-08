Hat önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal közzéteszi a nemek közötti bérkülönbségekről szóló adatait

nőnap;nemek közötti egyenlőség;bérkülönbség;

2026-03-08 17:41:00 CET

Egy nőnapi kezdeményezés.

A március 8-i nőnap alkalmából hét önkormányzat és polgármesteri hivatal arra vállalkozott, hogy más munkáltatóknak is üzenve közzéteszi a nemek közötti bérszakadékról szóló adatait, a munkaerőpiaci átláthatóság és a női munkavállalók egyenlőségének megteremtését célozva - számolt be közleményében az Amnesty International Magyarország.

A közlemény szerint a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése számos formában megjelenik, így például a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén. Magyarországon ez közel 17 százalékos bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban - olvasható a közleményben. A százalékos eltérés azt jelenti, hogy Magyarországon jelenleg átlagosan évi 1,5 millió forinttal keresnek kevesebbet a női munkavállalók - tették hozzá.

A kezdeményezésben a Főpolgármesteri Hivatal, valamint a II. kerület, a VII. kerület, a IX. kerület, a XIX. kerület, valamint Fót és Pécs önkormányzata vesz részt. A csatlakozók vállalták, hogy kiszámolják a bérszakadékra vonatkozó adataikat, majd a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat.

Csernus Fanni, az Amnesty Magyarország szakértője a kezdeményezést úgy kommentálta: „Nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy az idei nőnap alkalmából hét önkormányzat és polgármesteri hivatal is vállalta, hogy tesz egy nagy lépést az egyenlő munkahelyekért. Az átláthatóság az első lépés ahhoz, hogy a fizetésünket és a lehetőségeinket a teljesítményünk, és ne a nemünk határozza meg.”