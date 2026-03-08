Magyar Péterrel válaszolt a budapesti orosz nagykövetség, amikor arról kérdezték, beavatkozik-e a Putyin-rezsim a parlamenti választásba

Orbán-kormány;orosz nagykövetség;orosz beavatkozás;Magyar Péter;

2026-03-08 17:39:00 CET

Nem áll olyan jól a támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? – tette fel a kérdést a Putyin-rezsim budapesti képviselete.

Facebook-bejegyzésben reagált a budapesti orosz nagykövetség az RTL Híradó kérdésére arról, mi a helyzet a VSquare információjával, vagyis hogy a Putyin-rezsim egy „politikai technológusokból” álló csapatot küldött Budapestre, hogy avatkozzon be a 2026 április 12-i magyar parlamenti választásba Orbán Viktor hatalomban tartása érdekében.

A budapesti orosz külképviselet válaszában arról írt, hogy Panyi Szabolcs cikke „spekulációkat” tartalmaz. „a szerzőt jól ismerik” mondván, „nemcsak hogy ellenőrizetlen, hanem nyíltan hamis információkat” terjeszt, Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen. Panyi Szabolcs fantáziáival kapcsolatban nincs más mondanivalónk.”

Ezt követően azonban az orosz nagykövetség Magyar Péternek is üzent: „Az viszont nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak feltennie ezt a rég lejárt lemezt. Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?” – firtatta a budapesti orosz külképviselet, alighanem azért, mert a Tisza Párt elnöke egy pénteki nagyigmándi beszésében , tévesen azt állította, hogy a Budapestre érkező oroszok egyike Szergej Kirijenko, az orosz állami nukleáris óriás, a Roszatom egykori vezetője, Vlagyimir Putyin kabinetvezető-helyettese. A VSquare nem állított ilyet, csak azt, hogy Szergej Kirijenko, illetve alatta Vadim Titov és mások vezetik. Ez minimum tucat embert jelent, akik Oroszországból online dolgoznak ezen – isméterlte meg a cikk szerzője, Panyi szabolcs a 444 kérdésére. – Ezen felül érkezett három GRU-s Budapestre a nagykövetségre, diplomata vagy szolgálati útlevéllel, utóbbi valószínűbb. Ők nem hivatalosan ide delegált diplomaták, de diplomáciai mentesség alatt dolgozó személyek. A három GRU-s január végén érkezett Budapestre, az Egyesült Államok ezzel kapcsolatban február 11-én még hírszerzési információt is megosztott partnereivel. Más európai szolgálatok is szoros figyelemmel követik a Kirijenko-féle műveletet. Az értesülésemet több független forrásra alapozva írtam meg, ahogy korábban a magyar külügy orosz meghackelését és más történeteket is – mondta az újságíró..