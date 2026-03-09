Elgázolt a vonat egy embert Sopronban

GYSEV;Sopron;vonatbaleset;vonatgázolás;

2026-03-09 09:55:00 CET

A vonat Ausztria felé tartott, a helyszínelés idejére pótlóbuszok járnak Sopron és Baumgarten között.

Elütött egy férfit a vonat hétfő reggel Sopronban, a helyszínelés idejére az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják Sopron és az ausztriai Baumgarten (Sopronkertes) között – közölte a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. szóvivője.

Rázó László elmondta, hogy a baleset a Kossuth Lajos utcai és a Somfalvi úti vasúti átjárók között történt, a vonat Sopronból tartott Ausztria felé. Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint a vonaton utazó mintegy 150-170 utas közül senki sem sérült meg, őket a soproni hivatásos tűzoltók segítik az átszállásban.