Nyomoz a rendőrség, miután Vitályos Eszter arról számolt be, rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén

rendőrség;garázdaság;nyomozás;Szentendre;Vitályos Eszter;

2026-03-08 14:27:00 CET

Fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indíult büntetőeljárás.

A Szentendrei Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást azután, hogy egy Vitályos Eszter fideszes képviselőjelöltnek dolgozó aktivista azt állította, rálőttek gázfegyverrel Szentendrén – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 24 megkeresésére.

Mint arról mi is beszámoltunk, Vitályos Eszter szombaton megosztott egy videót, amelyben az állítólagos sértettel beszél telefonon. A férfi azt mondta neki, hogy becsengetett egy háztömb egyik lakásába, bemutatkozott, majd elmondta, hogy a körzet fideszes képviselőjelöltjének, Vitályos Eszternek gyűjt aláírást, mire az illető gáz-riasztó pisztolyt fogott rá. Hozzátette, nem esett bántódása, majd a kormányszóvivő azt javasolta az aktivistának, hogy mindenképpen tegyen feljelentést. Vitályos Eszter a posztban Magyar Pétert, a Tisza Pártot, valamint a helyi jelöltjeik „folyamatos hergelését és gyűlöletkampányát” tette felelőssé a történtekért, noha erre semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, hiszen a beszámolóból az sem derült ki, hogy pontosan ki és miért lőtt rá az aláírásgyűjtőre. Az esetre Orbán Viktor is ráugrott, a miniszterelnök szintén egy Facebook-videóban reagált. „Mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon.(...) Az ellenfeleink provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel” – mondta a többi között a kormányfő.

Magyar Péter az országjárásának érdi állomásán minderre úgy reagált: „Ez kevés lesz, ezt már senki nem hiszi el. A Tiszában nem ilyen emberek vannak. Mi akkor is kezet nyújtottunk, amikor ti verbális vagy fizikai agresszióhoz folyamodtatok. Mi békések vagyunk.”