Kedden újra 20 forinttal drágul a gázolaj és 10 forinttal a benzin

benzin;gázolaj;drágulás;tankolás;áremelkedés;

2026-03-09 14:54:00 CET

A drágulás a nagykereskedelmi árakra vonatkozik, de ha a kútárakban is érvényesül, akkor megint jelentős áremelkedés várható.

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a magyarországi üzemanyagárak - írja a Holtankoljak. Mint a portál megjegyzi, a Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben. Mindennek hatására pedig

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Amennyiben ez a kutak áraiban is érvényesül kedd reggel, úgy az átlagárak (a 95-ös benzin esetében 585 Ft/liter, a gázolaj esetében 629 Ft/liter) tovább emelkednek.

Mindeközben Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn kora délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze a gázolaj és benzin drágulása miatt, a bejelentése az áremelkedés megakadályozásáról pedig akár új benzinárstopot is előrevetíthet. Horvátországban már döntést hoztak arról, hogy korlátozzák az üzemanyagárakat.