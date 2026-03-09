Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen

Az ukrán olajblokád és a közel keleti háború hatására a kőolaj ára robbanásszerű ugrásnak indult Magyarországon – jelentette be hétfő délelőtti videójában Orbán Viktor, hogy a nemcsak Magyarországot és Szlovákiát, hanem az egész Európai Uniót fenyegető veszély, az üzemanyagár-emelkedés elhárítása érdekében egyrészt levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, hogy az orosz energiahordozókat sújtó szankciókat fel kell oldani, másrészt Magyarországon meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Utóbbi miatt ő ma kora délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze, amely után jelentkezni fog.Egyre több magyarországi benzinkúton nincs gázolaj, többen is korlátozzák a kiadható mennyiséget
Az, hogy „meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen” gyaníthatóan benzinárstopot vetít előre. Ezt az Orbán-kormány először 2021. november 15-én léptette életbe, 2022. december 6-ig maradt hatályban, amikor már bevallottan nem tudták biztosítani a literenkénti 480 forintos árat. Addig a benzinkutak egynegyedén már el is fogyott az üzemanyag.