Benzinárstop bevezetéséről döntött a horvát kormány

2026-03-09 13:29:00 CET

A közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt korlátozzák az üzemanyagárakat Horvátországban.

A horvát kormány rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról a közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt – közölte a horvát miniszterelnök hétfőn.

Andrej Plenkovic elmondta: a közel-keleti háborús helyzet miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami jelentős emelkedést okozott a kőolaj világpiaci árában. A nyersolaj ára jelenleg hordónként 105-107 dollár között alakul, tíz nap alatt mintegy 50 százalékot emelkedve.

A kabinet ezért módosítja a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árát meghatározó rendeletet, valamint az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adójáról szóló szabályozást, hogy mérsékelje az áremelkedés hatását a lakosságra – tette hozzá.

Plenkovic közlése szerint kormányzati beavatkozás nélkül az eurodízel literenkénti ára 1,72 euróra (mintegy 650 forint) emelkedne, a rendelet azonban 1,55 euróban (mintegy 585 forint) maximálja az árat. A benzin ára a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euró (mintegy 566 forint) lesz.

A horvát kormány a két rendelet módosításával ismét felső határt szab az üzemanyagok árának a benzinkutakon. A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként 24 eurócenttel, a benzin kilenc eurócenttel drágulna. Ez egy átlagos, 50 literes dízeltank esetében mintegy 12 eurós (hozzávetőleg 4500 forint) többletköltséget jelentene, míg a benzin esetében mintegy 4,5 euróval (körülbelül 1700 forint) nőne a tankolás ára.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn jelentősen megugrott a kőolaj ára a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt, ami ellátási hiánytól való félelmet keltett a piacokon. Orbán Viktor miniszterelnök részben az „ukrán olajblokádot” tette felelőssé az olajárrobbanásért, és azt közölte, hogy összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Magyar Péter úgy reagált, hogy minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, „ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet”, a Tisza Párt adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon.