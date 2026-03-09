Magyar Péter: Ez nem védett ár, hanem állami nyerészkedés

üzemanyag;reakció;tankolás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-09 18:09:00 CET

A politikus inkább az üzemanyagokat terhelő adókat mérsékelné.

Egy hét után Orbán Viktor felébredt és észrevette, hogy szinte minden közép-európai országban olcsóbb tankolni, mint nálunk - reagált a miniszterelnök bejelentésére a Tisza Párt elnöke.

Mint korábban hírt adtunk, a hétfő délutáni kormányülés után a miniszterelnök azt mondta, a benzin és a gázolaj esetében is védett kiskereskedelmi árat vezetnek be. Előbbi 595, utóbbi 615 forint lesz.

Magyar Péter megjegyezte: pártja már egy hete követeli, hogy a kormány védje meg a magyar embereket az elszabaduló benzin- és gázolajáraktól. Megjegyezte: Orbán Viktor kormánya továbbra is a legmagasabb áfával terheli a benzint és a gázolajat. Ma 200 forinttal több adót fizetünk egy liter benzin után, mint 2010-ben. Ez nem védett ár, hanem továbbra is állami nyerészkedés - vélekedett.

Posztját azzal zárta, hogy amennyiben a kormányfő valóban meg akarta volna védeni a magyarokat, akkor csökkenti az adókat. Számításai szerint ebben az esetben 50-100 forinttal olcsóbb lenne az üzemanyag.