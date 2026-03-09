Orbán Viktor bejelentette, hogy védett árat vezetnek be a benzinre és a gázolajra

üzemanyag;Magyarország;benzin;Orbán Viktor;gázolaj;árstop;

2026-03-09 16:50:00 CET

Árstop hétfő éjféltől.

Azt a döntést hoztuk, hogy a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetünk be, amely fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint (literenként) – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután az általa összehívott rendkívüli kormányülés után.

Az intézkedés csak magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező autókra vonatkozik, ma éjfélkor lép hatályba. Az ellátást az állami készletek felszabadításával biztosítják, kiterjesztik a vállalkozókra, a mezőgazdászokra és a fuvarozókra is – részletezte Orbán Viktor, aki sorrendben az iráni háborúval és „az ukrán olajblokáddal” indokolta a védett ár bevezetését.

A miniszterelnök délelőtt már célzott arra, hogy benzinárstopról szóló bejelentés fog következni, a védelmi és az energiabiztonsági tanács üléséről jött ki azzal, hogy meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen.

Az Orbán-kormány először 2021. november 15-én léptette életbe, 2022. december 6-ig maradt hatályban, amikor már bevallottan nem tudták biztosítani a literenkénti 480 forintos árat. Addig a benzinkutak egynegyedén már el is fogyott az üzemanyag.