Bekérették az ukrajnai magyar nagykövetet

Magyarország;Ukrajna;nagykövet;bekéretés;

2026-03-09 19:51:00 CET

Emellett tájékoztatást kértek a Kocsis Máté által benyújtott törvényjavaslatról is.

Bekérették Magyarország ukrajnai nagykövetét az ukrán külügyminisztériumba - közölte az Interfax hírügynökség.

A tárca sajtóközleményére hivatkozva azt írták, Heizer Antal felé az ukrán kabinet tiltakozását fejezték ki amiatt, hogy Magyarország - a minisztérium álláspontja szerint - súlyosan megsértette nemzetközi jogi kötelezettségeit, köztük az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az 1963-as bécsi konzuli egyezményt, valamint az ukrán-magyar konzuli egyezményt, amikor olyan ukrán állampolgárokkal szemben járt el, akiket jogellenesen tartóztattak fel egy értékes szállítmány Bécsből Ukrajnába történő szállítása közben. A szállítmány egy nemzetközi szerződés keretében haladt, amelyet a Raiffeisen Bank International AG (Ausztria) és az Oscsadbank kötött. „A magyar felet tájékoztatták arról az álláspontról, hogy az ukrán állampolgárokkal szemben alkalmazott megfélemlítés, pszichológiai nyomásgyakorlás, valamint az indokolatlan erő alkalmazása elfogadhatatlan” - közölte a külügyminisztérium.

A magyar nagykövet figyelmét arra is felhívták, hogy az ukrán fél diplomáciai csatornákon keresztül benyújtott hivatalos kérelme ellenére az ukrán konzuli tisztviselők nem kaptak hozzáférést a fogva tartott személyekhez, ami súlyos megsértése a fent említett nemzetközi jogi egyezményeknek.

Ukrajna külügyminisztériuma azt is közölte, hogy tájékoztatást kértek a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének törvényhozási kezdeményezéséről, beleértve annak szabályozási tárgyát és a tervezett jogszabály céljait.