Fizikai és pszichés nyomásgyakorlásnak tették ki az elfogott pénzszállítókat az ukrán külügy szerint

2026-03-09 16:47:00 CET

Oroszul hallgatták ki őket, az egyikük rosszul lett és olyan gyógyszert kapott, amely után kórházba kellett szállítani.

Fizikai és pszichológiai nyomásnak tették ki az állami Oscsadbank munkatársait az ukrán külügyminisztérium szerint - írja a The Kyiv Independent.

A tárca azzal is vádolja a magyar hatóságokat, hogy megsértették a nemzetközi jogot az eljárás során. A közlés szerint a pénzintézet alkalmazottait hivatalosan tanúként kezelték, ennek ellenére bekötött szemmel, megbilincselve szállították őket. Az elfogás során páncélozott járművet vetettek be, és a műveletben részt vevő Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai gépfegyverrel voltak felszerelkezve. Emellett lefoglalták az őrizetbe vettek személyes tárgyait, köztük a mobiltelefonjaikat is, ezért nem tudták értesíteni hozzátartozóikat arról, hol tartják őket. Legtöbb személyes tárgyukat szabadon bocsátásuk után sem szolgáltatták vissza.

Az egyik őrizetbe vett személy, aki cukorbeteg, a fogva tartás ideje alatt rosszul lett, és beszámolók szerint csak azután kapott orvosi segítséget, hogy elvesztette az eszméletét. A minisztérium szerint az érintettnek olyan gyógyszert adtak be, amely jelentősen megemelte a vércukorszintjét és magas vérnyomást idézett elő, majd ezt követően kórházba szállították. Kijev azt is közölte, hogy minden általánosan elfogadott normát megsértve a fogvatartottakat nem engedték anyanyelvükön, ukránul vallomást tenni, hanem orosz nyelven hallgatták ki őket. Ukrajna külügyminisztériuma szerint az alkalmazottak nem férhettek hozzá jogi képviselethez, és többszöri kérés ellenére sem találkozhattak konzuli tisztviselővel, noha ezt mind az érintettek, mind a nagykövetség kezdeményezte.

Kijev álláspontja szerint az eljárás sérti Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeit, köztük a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt.

Mielőtt a fogva tartottakat szabadon engedték volna, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte az európai partnereket, hogy reagáljanak a magyar kormány általa jogsértőnek nevezett lépéseire. Emellett azzal is megvádolta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Ukrajnát a magyarországi választási kampány részévé teszi. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter ezzel szemben azonnali magyarázatot kért Kijevtől a Magyarországon áthaladó nagy összegű készpénzszállítmányok ügyében, és azt is felvetette, miért készpénzben szállították a pénzt, ahelyett hogy banki átutalást használtak volna. A tárcavezető szerint felmerül a kérdés, hogy a csoport kapcsolatban lehet az úgynevezett ukrán „háborús maffiával”, ugyanakkor erre vonatkozóan nem mutatott be bizonyítékot.