A Kúria szerint Vajda Zoltán megtévesztette a választókat, amiért a Tisza Párt nevével kampányolt

2026-03-09 22:09:00 CET

A képviselőnek egyébként semmi köze sincsen a Magyar Péter vezette szervezethez.

A „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadért!” szlogen nem felel meg „annak az alkotmánybírósági és kúriai gyakorlatban kialakult követelménynek, amely szerint a kampányeszköznek egyértelműen és nyilvánvalóan kell közvetítenie, hogy kinek a támogatására ösztönöz” - írja a Kúria döntésére hivatkozva a Telex.

A legfőbb bírói fórum ezzel megváltoztatta a Magyar Szocialista Párt (MSZP) frakciójában ülő független politikus ügyében hozott döntést. A Budapest XVI. kerületében induló Vajda Zoltánnak a helyi választási bizottság megtiltotta, hogy kampányában a Tisza Párt nevét és Magyar Péter idézeteit használja. Március elején a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) viszont úgy döntött, hogy kampánya nem téveszti meg a választókat, mert a kampányanyagokon a Tisza Párt nevét sem jelölőszervezetként, sem támogatóként nem tüntette fel.

Ezt a határozatot vizsgálta felül a Kúria, amely kimondta, „a kampányüzenetek összhatásukban alkalmasak arra, hogy a választópolgárok számára a jelölt és egy másik, a választáson induló párt közötti kapcsolat látszatát keltsék, ami sérti a választási eljárás alapelveit.”

Vajda Zoltán az elmúlt hetekben szórólapjain és plakátjain a „Vajda Zoltánnal a rendszerváltó kétharmadáért” és a „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadáért” feliratokkal kampányolt. Az anyagokon egy Magyar Péter-idézet is szerepelt: „Nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni.”