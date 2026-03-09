Nem tud országos listát állítani a Munkáspárt

választás;országos lista;szavazólap;

Az április 12-ei választáson a rendszerváltás óta a legkevesebb pártlista közül lehet majd választani, összesen öt közül - írja a 24.hu.

A szavazólapon a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Fidesz–KDNP szerepel majd. 2022-ben hasonló szabályok mellett hat párt tudott országos listát állítani, míg 2018-ban 23-nak sikerült, igaz, akkor ehhez elegendő volt 27 egyéni jelölt.

Az egyéni jelöltek számát tekintve a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom mind a 106 választókerületben indít jelöltet. A Demokratikus Koalíció 105 helyen állít indulót, Szombathelyen a független Czeglédy Csabát támogatják. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 78 körzetben indul.

A Szolidaritás-Munkáspárt, a Jobbik és a Normális Élet Pártja ajánlásainak ellenőrzése még zajlik, de már biztos, hogy egyikük sem éri el a 71 egyéni jelöltet. A Szolidaritás-Munkáspárt és a Jobbik jelenleg 55 jelölttel rendelkezik biztosan, míg a Normális Élet Pártja mindössze 16-tal.