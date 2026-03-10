Mária országában a nők

Nemzetközi Nőnap;MLM;adómentesség;családon belüli erőszak;Orbán-rezsim;Novák Katalin;Varga Judit;

2026-03-10 06:00:00 CET

A női szerepek határairól, változásairól nemzetközi szinten évről évre egyre hevesebb vita folyik, idehaza azonban megkönnyítik a helyzetünket, még a gendertanulmányokat is eltörölve világos, egyértelmű és változatlan pozícióban igyekeznek tartani a gyengébbik nemet.

Kezdve a kiváltságokat mindjárt az anyák adómentességével, ami valóban szinte egyedülálló lehetőség a magyar nők számára. (Igaz, ez a fajta, „minél több adófizetőt hozol be, annál többel csökkentjük a te adódat” jellegű hozzáállás jobban emlékeztet a „gazdagodjon meg költekezéseiből” jellegű MLM-es struktúrára, mint egy átgondolt családpolitikai döntésre, pláne egy olyan országban, ami jelenleg is épp egy hasonlóan intruzív politika következményeit nyögi.) Vagy ott van például a kiemelkedő közbiztonságunk: kis hazánkban a nők biztonságban vannak az utcákon – nagyobb biztonságban, mint otthon! Arról nem is beszélve, mennyire meg vagyunk becsülve, Orbán Viktor a 2024-es évértékelőjében megjegyezte, hogy a nők még a politikában is pótolhatatlanok (Varga Judit és Novák Katalin kálváriáját nézve pedig érthetővé is válik, hogy miért).

De a teljesség mindennemű igénye nélkül nézzük, csupán az elmúlt egy évben is mennyi mindent történt, ami emlékeztet minket, milyen nagyra becsült és elismert is a női nem.

Figyelnek ránk

De még mennyire, hogy figyelnek… Tavaly nyáron például az ingyenes, kormányközeli Metropol azzal szerzett rég nem tapasztalt figyelmet magának, hogy „Minél rövidebb, annál jobb!” felkiáltással közölt képeket miniszoknyás, rövidnadrágos lányokról, feltehetően azok tudta nélkül. Tette mindezt a „Fotózza le és küldje be!” rovatukban, egyszersmind felszólítva az olvasókat arra, hogy maguk is járjanak el hasonlóan, s majd az újság a legjobbak pályaműveket közli. (Az ügy már csak azért is aggasztó volt, mert ez idő tájt röppentek fel hírek arról is, hogy nemzetközi szinten az internet legsötétebb bugyraiban hogyan értekeznek férfiak hasonló lesifotókon látható nők megerőszakolásáról, illetve meggyilkolásáról.) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság sem vette félvállról az esetet, egy egész millió forintra büntette a lapot kiadó Mediaworks Hungary-t.

Nem úgy Szabó Tímeát, akit 3,4 millió forintra büntettek (az MTI beszámolója szerint) azért, mert az igazságügyi bizottság ülésén nem jelentette be előre, hogy egy képet fog felmutatni a kapcsolati erőszak elleni javaslatának ismertetésekor. Tulajdonképpen érthető a pénzbüntetés hatályosításáról döntő 112 országgyűlési szavazatadó felháborodása, hiszen a felmutatott képen a brutálisan összevert Orosz Bernadett felkavaró arca látható (akit az az egykori alezredes vert össze, akinek az ítéletét 1 év 10 hónapról 1 év 4 hónapra csökkentette a bíróság többek között az idő múlására hivatkozva). Hogy akkor mi történt volna, ha a képviselő Orosz Bernadett szétvert arca helyett mondjuk a Metropolban közölt képek egyikét mutatja fel az igazságügyi bizottság előtt, arról elképzelésünk sincs.

Munkát teremtenek nekünk

De messze nem csak veszíteni tudnak a nők a velük szemben elkövetett visszaélésekkel. Például pénzt is kereshetnek vele. Legalábbis Nagy Feró szerint. Ha valaki, akkor a népi rockzenészből lett kormánybarát hangosbemondó tudhatja, mit jelent áruba bocsátani magunkat, mégsem tűnt kifejezetten átgondoltnak, amikor azt mondta, szerinte a Szőlő utcai ügyben mindenki jól járt, hiszen a lányok is kerestek pénzt. Mint utólag kiderült, mégsem a dolog meggondolatlanságával volt gond, mert amikor a Telex lehetőséget adott neki, hogy újraformálja a gondolatait, ő továbbra is kiállt a véleménye mellett, hozzátéve, hogy „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal”.