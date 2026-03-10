Tiltakozik a CÖF, szerinte a Békemenet nevével reklámozzák a Tisza Párt március 15-ei rendezvényét

visszaélés;békemenet;CÖF;Tisza Párt;

2026-03-10 15:39:00 CET

A történtek miatt megvizsgálják a jogi lehetőségeket.

A Békemenet nevét megtévesztő módon a Tisza Párt pártpolitikai eseményének népszerűsítéséhez használják fel, amellyel szemben a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) határozott tiltakozását fejezi ki - közölte a szervezet a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A közelmúltban létrehozott bekemenet2026.hu domain félrevezetően egy Magyar Péter által létrehozott politikai demonstráció oldalára irányítja az érdeklődőket, azt a látszatot keltve, mintha az a Békemenet hivatalos kezdeményezéséhez tartozna. Ez azonban teljesen ellentétes a valósággal. A magyar közéletben a Békemenet kifejezés nem politikai marketingeszköz, és még kevésbé nem egy üres politikai jelszó! Hanem egy több mint egy évtizede létező, hiteles civil kezdeményezés. A Békemenet első alkalommal 2012. január 21-én valósult meg, és azóta minden egyes alkalommal a CÖF-CÖKA szervezésében jött létre.

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az elnevezést - amely védjegyoltalom alatt áll, és amelynek kizárólagos tulajdonosa a CÖF-CÖKA - ilyen politikai célú megtévesztésre használják fel”.

Ugyanakkor a szó és a mögötte álló szellemiség jogszerűtlen felhasználása nem csupán jogi, hanem erkölcsi kérdés is. A Békemenetek ugyanis kezdettől fogva a béke, a nemzeti önrendelkezés és a stabilitás üzenetét hordozzák. Ezzel szemben az a politikai erő, amely ma ezt a kifejezést próbálja saját céljai szolgálatába állítani, olyan nemzetközi szereplőkkel áll közvetlen szövetségben, akik „háborúpárti” álláspontot képviselnek, és akiknek célja Magyarország szuverenitásának lebontása. A magyar társadalom joggal várja el, hogy a közélet szereplői tisztességes eszközökkel éljenek. A Békemenet nevével való visszaélés nemcsak a több százezer résztvevő által képviselt értékeket sérti, hanem a közélet tisztaságát is. A CÖF-CÖKA ezért megvizsgálja a rendelkezésére álló jogi lehetőségeket, és minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy fellépjen a visszaéléssel szemben.