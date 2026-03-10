Elfogadta az Országgyűlés a Donald Trump által alapított Béketanács alapokmányát

Az Országgyűlés 139 igen, 30 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett elfogadta a Béketanács Alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A jogszabály preambuluma rögzíti: a tanács célja a jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekkel. Az alapokmányban a szervezet küldetését akként írták le, miszerint a Béketanács egy olyan nemzetközi szervezet, amely a stabilitás előmozdítására, a megbízható és törvényes kormányzás helyreállítására, valamint a tartós béke biztosítására törekszik a konfliktusok által érintett vagy fenyegetett területeken. A tanács alapító elnöke Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, tagságra pedig kizárólag azok az államok jogosultak, amelyeket az elnök meghív.Orbán Viktor: A mi részvételünk a Béketanácsban nem csupán elvieken alapulDonald Trump szerint a Béketanács tagállamai dollármilliárdokat ajánlottak fel a Gázai övezet számára
Az elnöki tisztségre a mindenkori elnök jelöli ki az utódját. Minden tagállam tagsága legfeljebb hároméves időszakra szól, de ez az időtartam nem alkalmazandó azokra a tagállamokra, amelyek az alapokmány hatálybalépését követő évben több mint egymilliárd dollár pénzbeli hozzájárulást biztosítanak a Béketanácsnak. A Béketanács évente legalább egyszer ülésezik, és működik mellette a Végrehajtó Tanács is, amely az elnök által kiválasztott globális jelentőségű vezetőkből áll és gyakorolja „a tanács küldetésének végrehajtásához szükséges és annak megfelelő hatásköröket”.
A Béketanács a költségeit a tagállamok, egyéb államok, szervezetek önkéntes hozzájárulásaiból vagy egyéb forrásokból finanszírozza.Donald Trump megalapította a világpolitikai látványpékséget, Orbán Viktor jelenléte a bolgárok közül sem mindenkinek tetszikLattmann Tamás: Komolytalan hülyeség a Trump-féle Béketanács