Elfogadta az Országgyűlés a Donald Trump által alapított Béketanács alapokmányát

2026-03-10 15:20:00 CET

Azt is rögzítik, hogy a tanács célja egyzik a magyar nemzeti érdekkel.

Az Országgyűlés 139 igen, 30 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett elfogadta a Béketanács Alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A jogszabály preambuluma rögzíti: a tanács célja a jelenlegi háborús konfliktusok lezárása és újak kialakulásának megakadályozása, ami egyezik a magyar nemzeti érdekkel. Az alapokmányban a szervezet küldetését akként írták le, miszerint a Béketanács egy olyan nemzetközi szervezet, amely a stabilitás előmozdítására, a megbízható és törvényes kormányzás helyreállítására, valamint a tartós béke biztosítására törekszik a konfliktusok által érintett vagy fenyegetett területeken. A tanács alapító elnöke Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, tagságra pedig kizárólag azok az államok jogosultak, amelyeket az elnök meghív.

Az elnöki tisztségre a mindenkori elnök jelöli ki az utódját. Minden tagállam tagsága legfeljebb hároméves időszakra szól, de ez az időtartam nem alkalmazandó azokra a tagállamokra, amelyek az alapokmány hatálybalépését követő évben több mint egymilliárd dollár pénzbeli hozzájárulást biztosítanak a Béketanácsnak. A Béketanács évente legalább egyszer ülésezik, és működik mellette a Végrehajtó Tanács is, amely az elnök által kiválasztott globális jelentőségű vezetőkből áll és gyakorolja „a tanács küldetésének végrehajtásához szükséges és annak megfelelő hatásköröket”.

A Béketanács a költségeit a tagállamok, egyéb államok, szervezetek önkéntes hozzájárulásaiból vagy egyéb forrásokból finanszírozza.