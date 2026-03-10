Jogerősen is elítélték a férfit, aki egy rendelőből akart ellopni egy orvosi lézeres szemüveget és egy vécékefét

lopás;Vámospércs;bírósági ítélet;rendelő;

2026-03-10 16:55:00 CET

A zsákmányt a nadrágjába rejtette, ami szemet szúrt a főnővérnek.

A Debreceni Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben bírálta el annak a férfinek az ügyét, aki még a WC-kefét is ellopta az egyik Hajdú-Bihar vármegyei rendelőintézetből - közölte egy keddi tájékoztatásában a törvényszék.

Mint írták, az 58 éves férfi tavaly november 27-én orvosi ellátás miatt ment a vámospércsi rendelőbe. A kezelése befejezését követően a férfit magára hagyták a kezelőszobában amíg felöltözött. Ezt kihasználva táskájába tette a 68 ezer forint értékű orvosi lézeres szemüveget, majd a mosdó felé vette az irányt. Ott magához vett egy WC-kefét, amit a nadrágjának jobb oldali lábszárába rejtett. A férfi ezt követően el akart menni, azonban a főnővérnek feltűnt, hogy a tolvaj nadrágjának lábszára feltűnően nagy. Emellett furcsállotta a férfi megnagyobbodott végtagját, ezért megkérte, hogy a lábszárán húzza fel a nadrágot. A vádlott ennek önként eleget tett, ekkor került elő a nadrágjából a WC-kefe. Ezt követően kiderült, hogy az egyik kezelőből eltűnt a speciális lézeres szemüveg, amit a férfi elővett a táskájából, így az eltulajdonított értéktárgyak meglettek.

Az ügyben lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás, amelynek eredményeképpen a bíróság a büntetlen előéletű férfit 1 év 6 hónap próbára bocsátotta. A végzés a napokban jogerőre emelkedett.