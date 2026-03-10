Informatikai támadás érte a mezőberényi polgármesteri hivatalt, a városvezető szerint orosz hekkertámadás történt

Mezőberény;polgármesteri hivatal;hekkertámadás;

2026-03-10 19:11:00 CET

A történtek miatt offline üzemmódra kapcsoltak, heteket is igénybe vehet a helyreállítás.

Gyakorlatilag megbénult a mezőberényi polgármesteri hivatal működését egy informatikai támadás.

A város polgármestere, Siklósi István szakértői vizsgálatokra hivatkozva azt írta, rendszerüket célzott, orosz hekkertámadás érte. Ennek során zsarolási szándékkal megváltoztatták a fájlok kiterjesztését, illetve jelentős mennyiségű adatot is eltulajdonítottak. Az elkövetők az internetről is leválasztották a hivatalt. Közlése szerint a helyreállítás két-három hetet is igénybe vehet. Ezen időszak alatt csak nagyon korlátozottan lehet ügyeket intézni. Siklósi István közölte: megtették a szükséges bejelentést az illetékes hatóságnál, azonban „a vírusvédelem és egyéb korábbról alkalmazott kiberbiztonsági intézkedéseink ellenére várhatólag még a hatóság is büntetni fog bennünket”.

A polgármester posztját azzal zárta, ügyfélfogadási időben kollégái fogadják az ügyfeleket, ám munkájuk hatékonysága nem rajtuk múlik.