Nyilvános országjárásra indul Orbán Viktor

Ellátogat Szentendrére és Dunaújvárosba is.

Országjárásra indul Orbán Viktor – derül ki a miniszterelnök keddi Facebook-posztjából.

A kormányfő annyit tett hozzá, hogy mindenkit várnak a rendezvényeken, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. A pontos menetrend:

  • Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér

  • Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér

  • Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér

  • Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér

  • Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér

  • Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

