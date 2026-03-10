Nyilvános országjárásra indul Orbán Viktor

Országjárásra indul Orbán Viktor – derül ki a miniszterelnök keddi Facebook-posztjából.
A kormányfő annyit tett hozzá, hogy mindenkit várnak a rendezvényeken, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága. A pontos menetrend:
Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér
Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt