Kiszúrt gumi, megalázás és tömeges fellebbezés után eldőlt, hogy a rendszerváltás óta most indul a legkevesebb országos lista a választáson

választás;lista;pártok;

2026-03-10 18:39:00 CET

A Kutyapárt közben a jelöltjei ellen indított szervezett támadásra gyanakszik.

Kedden vált véglegessé, amit az elmúlt napokban többször valószínűsítettünk: a Szolidaritás- Munkáspártnak nem sikerült összegyűjtenie 71 egyéni választókerületben 500-500 érvényes ajánlást, így a parlamenti választáson nem állíthat országos listát. A pártszövetség közlése szerint sok olyan körzet volt, ahol mindössze 10-20 aláírás hiányzott. A Szolidaritás-Munkáspárt arról biztosította szimpatizánsait, hogy így is ott lesznek a szavazólapokon: a több mint hatvan választókerületben állva maradt egyéni jelöltjeik folytatják a kampányt, a „kapitalizmus megsebzését, a dolgozó emberek érdekeinek képviseletét”. Az ajánlásgyűjtés során történt atrocitásokra kitérve a pártszövetség arról is beszámolt, hogy aktivistáit több helyen leköpték, autójuk kerekeit kiszúrták, jelöltjeiket inzultálták. Kerekesszékes jelöltjüket például egy piacon érte támadás, ahol sértegették és megalázták.

A Szolidaritás-Munkáspárt kiesése után csak öt pártlista szerepel majd a szavazólapon. A sorsolás szerinti sorrendben: Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), Tisza Párt, Mi Hazánk, Demokratikus Koalíció, Fidesz-KDNP.

Nagy Dávid, az MKKP listavezetője és pártigazgatója előzőleg arról írt a közösségi oldalán, hogy pártját minden eszközzel és bármi áron el akarják gáncsolni: valaki „szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként” megfellebbezte jelöltjeik nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban. A listavezető szerint „ez az egész csak arról szól, hogy ha később veszik nyilvántartásba a jelöltjeinket, később lesz jogerős a listaállításunk”. A Népszavának nyilatkozva Nagy Dávid elmondta, hogy mintegy negyven egyéni jelöltjük érintett. Nem tartja kizártnak, hogy az ellenük indított „szervezett támadást” már az ajánlások gyűjtése idején előkészítették. Az egyik nagy pártot gyanítja a háttérben, de arra a kérdésünkre, hogy melyiket, nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Csak annyit mondott, egyáltalán nem biztos, hogy az a bizonyos párt a Tisza.

Nagy Dávid lapunknak megerősítette: nincs kétsége afelől, hogy a párt országos listát fog állítani. Az viszont elképzelhető, hogy a fellebbezések ügye a jövő hétig elhúzódik. Az MKKP közben váratlan helyről kapott politikai gesztust. Dobrev Klára, a DK elnöke tisztességtelennek és elfogadhatatlannak minősítette, hogy szervezetten, jogi úton próbálják megsemmisíteni azt, amit a kutyapárt elért. A DK elnöke szerint nem valódi jogi probléma van itt, hanem ócska hatalmi számítás. Dobrev Klára mindenkitől azt kérte, hogy „ne engedjék elvenni a kutyapárttól az indulás jogát”.