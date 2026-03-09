Meggyalázták Dobrev Klára egyik plakátját, az ellenzéki párt feljelentést tett

plakát;parlamenti választás;Dobrev Klára;

14:47:00 CET

Az esetről videó is készült.

Elégettek, majd levizeltek egy Dobrev Klárás villanyoszlop-plakátot – számolt be a DK elnöke a Facebookon. „Ide vezet a macsó acsarkodás” – kezdte, majd megmutatta a videót, ami láthatóan az Instagramról származik.

Dobrev Klára szerint ezzel nem lehet őket visszalépésre kényszeríteni, hiszen ettől csak még elszántabbak és még erősebbek lesznek. Van, aki azt hiszi, hogy engem ezzel meg lehet alázni, meg lehet félemlíteni? – tette fel a költői kérdést a DK elnöke.

A DK rendőrségi feljelentést tett az esetet követően, ahogy minden más plakátrongálásos ügyben.