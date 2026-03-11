Rihanna otthonánál lövöldözött egy nő, gyilkossági kísérlettel vádolják

lövöldözés;Los Angeles;gyilkossági kísérlet;Rihanna;

2026-03-11 08:07:00 CET

Az elkövető a hétvégén állt meg autójával a világhírű énekesnő Los Angeles-i villájánál, több lövést leadott a házra, majd elhajtott. Akár életfogytiglanit is kaphat.

Gyilkossági kísérlettel vádolnak egy 35 éves nőt, aki vasárnap kora délután egy félautomata fegyverrel lőtt rá Robyn Rihanna Fenty, művésznevén Rihanna Los Angeles-i villájára – írja a BBC.

A támadással a floridai Orlandóból származó Ivanna Lisette Ortizt vádolják, aki autójával a hétvégén megállt a kilencszeres Grammy-díjas barbadosi énekesnő otthona előtt, több lövést leadott a házra, majd elhajtott. A támadás akkor történt, amikor Rihanna élettársánál, A$AP Rocky amerikai rappernél tartózkodott, így senki sem sérült meg.

A fehér Teslát körülbelül 12 kilométerre a énekesnő otthonától, egy bevásárlóközpontnál találták meg, ahol a nőt őrizetbe vették. Az elkövető 1,875 millió dollár óvadék ellenében van letartóztatásban, és akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is számolhat. Az ügyészek tájékoztatása szerint a lövöldözés idején Rihanna házában és a szomszédos ingatlanban is voltak emberek, a támadás indítékait még vizsgálják.