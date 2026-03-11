Az elkövető a hétvégén állt meg autójával a világhírű énekesnő Los Angeles-i villájánál, több lövést leadott a házra, majd elhajtott. Akár életfogytiglanit is kaphat.
Országos botrányt keltett a csütörtök este megrendezett Rihanna-koncert a Sziget fesztiválon, miután az énekesnő fél órát késett, annak ellenére, hogy tudta, csak 11 óráig lehet színpadon. Így a két órásra tervezett koncertből csak másfél órás lett, de nem csak ezt kifogásolták a csalódott rajongók. Többen a pénzüket követelik vissza a kritikán aluli szervezés miatt.
Rövid, de stresszes előadást nyújtott a Sziget Fesztivál idei legnagyobb neveként beharangozott Rihanna, aki furcsa mód csupán félórás késésével botránkoztatta meg csaknem százezres közönségét, az őt ünneplő tinédzserek többségének az ennél nagyobb bakik és sértésként felfogható félrecsúszott gesztusok fel sem tűntek. Rihanna jött, látott, persze magából is mutatott ezt-azt, aztán bezsebelte a sztárgázsit, és a fesztivál hősként tűrő stábjára bízta a kielégítetlen tömeg kezelését. Az estét számunkra előzenekara, az osztrák Parov Stelar mentette meg.
A ma kezdődő 24. Sziget Fesztivál sok száz fellépőjét és produkcióját, helyszíneit és programstruktúráját lehetetlen felsorolni, bemutatni. Értelmetlen is, hiszen az interneten minden adat megtalálható, a Facebookon az összes művész követhető, a YouTube-on megnézhető-meghallgatható. Szubjektív válogatásunkban ezért főként azokra az előadásokra fókuszálunk, amelyek nemcsak szórakoztatnak, hanem értéket is teremtenek és közvetítenek. Tendenciákat, műsor szerkesztési szempontokat szeretnénk felvázolni, amelyek hozzájárulnak a sokat emlegetett Sziget-élményhez, a fesztivál egyediségéhez. Megmutatjuk, mely területeken divatdiktátor a Sziget, és hol követi ügyesen a nyugati trendeket.
Szerdán a mínusz egyedik nappal megkezdődik a Sziget fesztivál. Idén Rihanna koncertjét övezi a legnagyobb érdeklődés, mellette Manu Chao, a Muse, David Guetta, Sia, a Chemical Brothers, valamint Noel Gallagher tartozik a legnagyobb sztárok közé a felhozatalban.
Elfogytak a napijegyek a Sziget nulladik napjára, augusztus 11-re. Aznap lép fel a nagyszínpad főműsoridejében Rihanna, napjaink könnyűzenei életének egyik legnagyobb sztárja.
A Spotify legtöbbet hallgatott női előadója Rihanna, a nők kedvenc énekesnője Beyoncé - közölte az online zenei szolgáltató kedden, a nemzetközi nőnapon.
"Nagyon komolyan vesszük a felhasználók védelmét és vizsgáljuk az esetet" - közleményében röviden így reagált az internetre felkerült meztelen sztárfotók ügyére az Apple.
A Beatles és Elvis Presley után Rihanna lett a harmadik előadó a brit slágerlista történetében, aki hét éven keresztül minden évben feljutott a toplista csúcsára. Az énekesnő ezúttal az Eminemmel közösen felvett The Monster című számmal tört az élre.
Kiparancsolták az abu-dzabi Zájed Sejk-nagymecsetből a popsztár Rihannát, mert "nem a helyhez illő" képekhez pózolt a vallási épületkomplexumnál.