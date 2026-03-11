Leállították a Fidesz-támogató trollfarm hirdetéseit, éppen azután, hogy megjelent róla egy cikk

Fidesz;Facebook;Digitális Polgári Körök;Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány;

2026-03-11 16:04:00 CET

Érdekes egybeesés.

Leállt a kamuprofilok nevén futó összes hirdetési kampány azután, hogy a Telex arról számolt be: a Fidesz választási kampányában kulcsszerepet játszó Digitális Polgári Körök-mozgalom háttérszervezete, a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány (pontosabban annak egyik cége, a Morális Forráskód Kft.) fizeti a januárban leleplezett facebookos trollfarm hirdetéseit.

A Meta Hirdetéstár ugyan március 11-ét jelzi ezeknél a befejezés dátumának, de már 10-én kora este inaktívként mutatta őket.

Maga a cég egyébként a portál cikkének megjelenése után küldött válaszában azt állította, nincs köze a hirdetésekhez, valaki a nevével visszaélve ad fel több millió forintért facebookos hirdetéseket. Ráadásul – jegyzi meg a portál – jól elrejtett kamuprofilokon keresztül, pont azokkal az üzenetekkel, amiket amúgy ők is hangoztatnak, és az ő videóikkal.

A portál emellett újra lecsekkolta a trollfarm egyik irányítójaként sejtett (és némelyik hirdetés finanszírozójaként is feltűnő) Németh Benedek Áron hivatalos oldalát. A januári állapotokhoz képest változás, hogy most már a Transzparens Oktatásért Alapítvány szóvivőjeként mutatkozik be. Ez az újságírók lejáratására szakosodott, kormányközeli Transzparens Újságírásért Alapítvány egyik leágazása, a vezetője Nagy Károly, aki egyben a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek (a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány másik cégének) az ügyvezetője is.