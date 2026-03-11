Verbális és fizikális agresszió miatt bocsátottak el egy óvodavezetőt Siófokon

„Február végén írásbeli szülői panaszt kaptam az asztalomra és abból értesültem, hogy az egyik városi tagóvodánk vezetője, a levél szerint, a gyermekükkel szemben meg nem engedhető magatartást tanúsított” – közölte Lengyel Róbert, Siófok polgármestere szerda délután a Facebook-oldalán.
A városvezető hozzátette, az üggyel kapcsolatosan belső vizsgálatot rendeltetett el, melynek az összegző jelentését kedden kapta meg.
„A dokumentum olyan – elsősorban tanúmeghallgatásokra alapozott – megállapításokat tartalmaz, és nem csak a panaszt tevő, hanem más szülők kisgyerekeit illetően is, amelyekre tekintettel ’kiskorú veszélyeztetése’ bűncselekmény gyanúja miatt a vizsgálati anyagot soron kívül megküldtem a rendőrségre. (Konkrétabban verbális, alkalmanként fizikális agresszió, megszégyenítő magatartás kisgyerekekkel szemben.) Ezen felül pedig az óvodák igazgató asszonya felé írásbeli fenntartói jelzéssel éltem, miszerint haladéktalanul hozza meg a szükséges munkáltatói döntést is az ügyben” – idézte fel a polgármester.
Lengyel Róbert arról is beszámolt, hogy az érintett volt tagintézmény-vezető munkaviszonyát a felette munkáltatói jogkört gyakorló óvodaigazgató a mai napon rendkívüli felmondással – azonnali hatállyal – meg is szüntette. „Ha az bizonyított, ilyen dologban nálam nincs semmiféle tolerancia” – zárta bejegyzését a polgármester.