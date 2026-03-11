Verbális és fizikális agresszió miatt bocsátottak el egy óvodavezetőt Siófokon

Siófok;óvoda;Lengyel Róbert;

2026-03-11 18:20:00 CET

Erről a város polgármestere számolt be, aki kedden kapta meg az üggyel kapcsolatos belső vizsgálat összegző jelentését.

„Február végén írásbeli szülői panaszt kaptam az asztalomra és abból értesültem, hogy az egyik városi tagóvodánk vezetője, a levél szerint, a gyermekükkel szemben meg nem engedhető magatartást tanúsított” – közölte Lengyel Róbert, Siófok polgármestere szerda délután a Facebook-oldalán.

A városvezető hozzátette, az üggyel kapcsolatosan belső vizsgálatot rendeltetett el, melynek az összegző jelentését kedden kapta meg.

„A dokumentum olyan – elsősorban tanúmeghallgatásokra alapozott – megállapításokat tartalmaz, és nem csak a panaszt tevő, hanem más szülők kisgyerekeit illetően is, amelyekre tekintettel ’kiskorú veszélyeztetése’ bűncselekmény gyanúja miatt a vizsgálati anyagot soron kívül megküldtem a rendőrségre. (Konkrétabban verbális, alkalmanként fizikális agresszió, megszégyenítő magatartás kisgyerekekkel szemben.) Ezen felül pedig az óvodák igazgató asszonya felé írásbeli fenntartói jelzéssel éltem, miszerint haladéktalanul hozza meg a szükséges munkáltatói döntést is az ügyben” – idézte fel a polgármester.

Lengyel Róbert arról is beszámolt, hogy az érintett volt tagintézmény-vezető munkaviszonyát a felette munkáltatói jogkört gyakorló óvodaigazgató a mai napon rendkívüli felmondással – azonnali hatállyal – meg is szüntette. „Ha az bizonyított, ilyen dologban nálam nincs semmiféle tolerancia” – zárta bejegyzését a polgármester.