Megszólalt a Velence Korzó üzemeltetője, kitiltja a területről a Tisza Pártot

A Velence Korzó területére meghirdetett rendezvényt a Tisza Párt a Velence Korzó üzemeltetőjének megkeresése és engedélye nélkül hirdette meg – közölte szerda délután a Gomi Kft. a Facebookon. A Velence Korzót üzemeltető cég hozzátette, a Velence Korzó területére vonatkozó szerződés kifejezetten tilt bármilyen politikai párt vagy politikai szervezet által szervezett rendezvény megtartását.
„Ennek értelmében a Tisza Párt által meghirdetett esemény a Velencei Korzó területén nem tartható meg” – áll a bejegyzésben. A cég azt kérte, a rendezvény szervezése során a Velence Korzó területét kerüljék el, és a meghirdetett programot más, arra alkalmas helyszínen tartsák meg. „Köszönjük megértésüket és együttműködésüket” – zárta bejegyzését a Gomi Kft.
Magyar Péter csütörtökön megy el Velencére a nemrég meghirdetett országjárásán. A rendezvény hivatalos helyszíne a Tópart utca 47.„Ha ő nem tudja legyőzni a Fideszt, akkor itt néhány éven belül olyan lesz, mint a kommunizmusban”