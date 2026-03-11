Megszólalt a Velence Korzó üzemeltetője, kitiltja a területről a Tisza Pártot

Tisza Párt;Velence Korzó;

2026-03-11 17:37:00 CET

A meghirdetett programot más helyszínen tartsák meg – üzente a cég, amely köszöni a megértést és az együttműködést.

A Velence Korzó területére meghirdetett rendezvényt a Tisza Párt a Velence Korzó üzemeltetőjének megkeresése és engedélye nélkül hirdette meg – közölte szerda délután a Gomi Kft. a Facebookon. A Velence Korzót üzemeltető cég hozzátette, a Velence Korzó területére vonatkozó szerződés kifejezetten tilt bármilyen politikai párt vagy politikai szervezet által szervezett rendezvény megtartását.

„Ennek értelmében a Tisza Párt által meghirdetett esemény a Velencei Korzó területén nem tartható meg” – áll a bejegyzésben. A cég azt kérte, a rendezvény szervezése során a Velence Korzó területét kerüljék el, és a meghirdetett programot más, arra alkalmas helyszínen tartsák meg. „Köszönjük megértésüket és együttműködésüket” – zárta bejegyzését a Gomi Kft.

Magyar Péter csütörtökön megy el Velencére a nemrég meghirdetett országjárásán. A rendezvény hivatalos helyszíne a Tópart utca 47.