Szekszárd;holttest;játszótér;halált okozó testi sértés;

2026-03-11 21:10:00 CET

Több személyt is előállított a rendőrség.

Halálra verték a szekszárdi játszótéren holtan talált férfit, a bántalmazás során egy 51 éves férfi halt meg – tudta meg a 24.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portál megkeresésére közölte, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen az ügyben. Hozzátette, hogy

több személyt is előállítottak az esettel kapcsolatban, a meghallgatásuk folyamatban van.

A portál úgy tudja, az 51 éves férfi holttestét egy járókelő találta meg.