Feljelentést tett a Telex, miután a csákberényi polgármester kilökte a lap újságírónőit Semjén Zsolt fórumáról

Semjén Zsolt;lökés;Telex;Csákberény;

2026-03-11 22:57:00 CET

A miniszterelnök-helyettes és a helyi fideszes képviselőjelölt ugyan válaszolt a portál kérdéseire, aztán jött a nyílt polgármesteri erőszak.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, illetve Törő Gábor fideszes képviselőjelöltet kérdezte az ukrán pénzszállítók feltartóztatásáról és a vagyon lefoglalásáról Csákberényben a Telex. Bár mindketten válaszoltak is a kérdéseikre, a település polgármestere, Vécsei László előbb tenyerével eltakarta a kamerájukat, majd kilökdöste a lap két női munkatársát.

A lökdösődés közben a riporternek leesett a szemüvege. Amikor az ajtó elé álló polgárőrt megkérdezték, hogy mégis mi a véleménye a látottakról, annyit mondott nekik, hogy neki semmi köze hozzá. A Telex közölte, hogy a történtek miatt garázdaságért feljelentést tett.

„Kiállunk kollégáink mellett. A történtek nemcsak önmagukban vállalhatatlanok, mint minden fizikai erőszak, de a magyar közéletben is súlyos határátlépést jelentenek. Politikusok korábban is sokszor próbálták elkerülni az újságírói kérdéseket, a hatalom pedig évek óta akadályozza az újságírók, köztük a Telex munkatársainak munkáját. Eddig azonban ezt többnyire az erőszakszervezetekre bízták: volt, hogy rendőrök vitték el kollégáinkat, amikor a miniszterelnököt próbálták kérdezni, és volt, hogy a TEK-et küldték rájuk, paródiaszerű kamera-ellenőrzést imitálva, hogy ellehetetlenítsék a külügyminiszter kérdezését. Most azonban egy politikus, egy polgármester végezte el ugyanezt saját kezűleg: erőszakkal lökte ki kollégáinkat egy nyilvános politikai eseményről” - írja közleményében Német Tamás, a Telex főszerkesztője.

Mint jelezte, sehol a világon nem elfogadható az újságírókkal szembeni erőszakos fellépés, de különösen súlyos mindez az Európai Unió közepén, választási kampányban, egy megválasztott polgármester részéről.

„Ez nem kommunikációs hiba és nem félreértés. Ez nyílt erőszak. Elsősorban kollégáinkkal szemben, de valójában a nyilvánosság ellen is. A sajtó nem vendég egy politikai eseményen, rendezvényen, hanem a nyilvánosság képviselője”

– áll a közleményben.