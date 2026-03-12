„Orbán Viktor jobban kirabolta az országot, mint a kommunisták”

A tömegben volt kommunistát és kutyapártost is találtunk, utóbbi elmagyarázta, miért számít a kutyapártos voks valójában tiszásnak. Vagy valami ilyesmi.
Fekete Norbert videója.
2026-03-12 05:55:00 CET
Már a gyógyszerészek receptírását lehetővé tevő rendelet híre is élénk tiltakozást váltott ki az orvosok köztestületéből. Aggódtak a betegbiztonságért, és fell is szólították a pácienseket, hogy továbbra is az orvosukkal írassák föl a gyógyszereiket. Az azóta eltelt néhány hét úgy tűnik csillapította a kedélyeket.