Orbán Viktor;országjárás;parlamenti választás;Kaposmérő;Magyar Péter;

„Orbán Viktor jobban kirabolta az országot, mint a kommunisták”

Magyar Péter országjárásának kaposmérői állomásán arról kérdeztük a résztvevőket, mennyire látják veszélyben a Tisza Párt esetleges győzelmét az orosz befolyási kísérletek árnyékában. Videó.

A tömegben volt kommunistát és kutyapártost is találtunk, utóbbi elmagyarázta, miért számít a kutyapártos voks valójában tiszásnak. Vagy valami ilyesmi. 

Fekete Norbert videója. 

