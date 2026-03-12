A honvédségi közbeszerzésen is a győztesek között van a Tiborcz Istvánhoz köthető buszcég

közbeszerzés;Honvédelmi Minisztérium;Tiborcz István;Waberer's;

285 millió forintos megbízást vitt el a Pannon Busz-Rent Kft.

A Védelmi Beszerzési Ügynökség friss tenderén is a nyertesek között van az a buszos társaság, amelyben a Waberer’s Nyrt.-n keresztül a kormányfő veje is érdekelt – írja a hvg.

A portál felidézi, a Honvédelmi Minisztérium kötelékébe tartozó ügynökség közbeszerzését autóbuszos személyszállításra írták ki, és

a nyertesek az idén és jövőre is meghatározott menetrend szerint, de nem a tömegközlekedésben viszik majd az utasokat országszerte a meghatározott – a honvédséggel összefüggő – helyszínekre.

A két évre szóló szolgáltatás teljes összege több mint 2,8 milliárd forint, amelyen 13 buszcég osztozik, és

Tiborcz István cége, a Pannon Busz-Rent Kft. éppen a tizedét, 285 millió forintos megbízást vitt el, egyebek között a vállalkozás székhelyének a környékén, Baranyában.

A Pannon Busz-Rent eleve az egyik legnagyobb vállalat volt a pályázók között, a 2024-es évet 4,2 milliárd forint árbevétellel zárta.

A portál felidézi, Lázár János építési és közlekedési miniszternek 2025-ben az volt az egyik vállalása, hogy a jövőben klímás buszokkal fogják pótolni a MÁV lerobbant vagy más okból kimaradó szerelvényeit, és ennek a programnak a negyede éppen Tiborczéknál landolt. A MÁV 3,5 milliárd forint értékben kötött szerződéseket buszos alvállalkozókkal, a Pannon Busz-Rent a délnyugati régióban nyert, és ott nyújthatott szolgáltatást 583 millió forintért.